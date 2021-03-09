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Цены на акции «Роснефти» рекордно выросли 

BFM.RU и ещё 1 3 часа назад
Цены на акции «Роснефти» рекордно выросли
Фото: РИА Новости
Ключевым фактором стало повышение долгосрочных прогнозов цен на нефть, прибыль и дивиденды компании, а также включение проекта «Восток ойл» в оценку «Роснефти».
Акции «Роснефти» в очередной раз побили исторические максимумы стоимости. Ее бумаги стоят рекордные 581,45 рубля за штуку, передает РИА Новости.
На Московской бирже капитализация компании составила почти 6,2 трлн рублей. На Лондонской бирже показатель впервые превысил 82 млрд долларов.
Банк Morgan Stanley повысил целевую цену по «Роснефти» до 9,2 доллара за депозитарную расписку (GDR). Это самое сильное повышение среди конкурентов — на 31%. Рекомендация банка — «покупать».
Банк отмечает, что у акций «Роснефти» есть еще большой потенциал роста и целевая цена может быть вновь пересмотрена уже в ближайшее время.
Ключевым фактором стало повышение долгосрочных прогнозов цен на нефть, прибыль и дивиденды компании, а также включение проекта «Восток ойл» в оценку «Роснефти».
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Экономика , Морган Стэнли Банк , Московская биржа , Роснефть , РИА Новости
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