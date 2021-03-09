Эксперт заявил об отсутствии угрозы голода в России 

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич призвал не проводить параллели между нынешним рекордным объемом экспорта зерна и ситуацией на рубеже XIX-XX веков, когда Российская империя экспортировала зерно несмотря на голод внутри страны.

«Тогда зерно было чем-то большим, чем просто зерном, это был главный источник экспортной выручки, так что очевиднее аналогия с нефтью», — сказал Манкевич изданию Regnum.

По его мнению, аналогия была бы уместной, если бы России не хватало бензина, и при этом страна продолжала продавать нефть за границу.

Он заверил, что вопрос массового голода не стоит на повестке в том числе из-за возросшей продуктивности сельского хозяйства.

Рекордный экспорт 2020 года связан с тем, что в прошлом году был собран второй в истории рекордный урожай зерновых. Манкевич отметил, что с 2015 года ситуация в сельском хозяйстве выправляется, поэтому рекордные объемы как урожая, так и экспорта не должны удивлять.

Как сообщал «Рамблер», в январе 2021 года Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) снизил прогноз урожая пшеницы в России до 77 миллионов тонн из-за недостаточно хорошего состояния озимых посевов. Перед уходом в зимовку в плохом, изреженном и невзошедшем состоянии находилось более 22% площадей против 4% годом ранее.