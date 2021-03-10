Количество моногородов захотели сократить

Минэкономразвития готовят предложения, по каким критериям российские населённые пункты могут быть отнесены к категории моногородов. Если эти новации будут утверждены, речь может идти о почти двукратном сокращении количества таких муниципальных образований. При этом в парламенте настаивают, чтобы господдержка, предусмотренная для территорий с градообразующими предприятиями, сохранялась на первых порах и для тех, кто выпадет из списка.

Отсеивать хотят по уровню безработицы

Из более чем трёх сотен моногородов России 97 находятся сегодня в «красной зоне» — экономика этих территорий переживает кризисные времена. Для муниципальных образований, в которых как минимум 20 процентов населения работают на одном предприятии, упадок градообразующих производств — это чувствительный удар по кошельку каждого жителя. Не случайно в парламенте жизнь моногородов взяли на особый контроль: в Совете Федерации для этого создана отдельная рабочая группа. Как удалось выяснить «Парламентской газете», на её площадке сегодня обсуждается ряд знаковых нововведений.

Прежде всего готовится пересмотр критериев отнесения территорий к статусу моногородов — соответствующие предложения уже подготовлены Минэкономразвития. Задача — уменьшить число территорий с таким статусом. Например, к моногородам предлагают теперь относить только те муниципальные образования, в которых уровень безработицы не выше среднероссийского показателя. Такая «отсечка», по мнению экспертов, может сократить существующее количество моногородов как минимум в полтора раза (сейчас такой статус имеет 321 российская территория).

Для многих муниципалитетов эта новость неприятная. Но основания для таких шагов, как считают в Минэкономразвития, есть. При равном доступе к господдержке моногорода могут существенно отличаться друг от друга по уровню благосостояния. В одном статусе здесь находятся мощные Новокузнецк (Кемеровская область), Набережные Челны (Татарстан), Череповец (Вологодская область) и неприметные посёлки Туим (Хакасия) или Лахденполья (Карелия).

Напомним, что государство согласилось поддержать моногорода за счёт отдельной программы их комплексного развития. В частности, она подразумевала деятельность Фонда развития моногородов, возможность создания в них территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) с крайне привлекательными для инвесторов бизнес-преференциями. Программа начала работать с 2016 года, но уже с 2019-го моногорода лишили приоритетной господдержки — их ввели в «большую» госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика», в рамках которой они и получают финансирование на свои перспективные проекты.

При этом в Совете Федерации указывают — сегодня далеко не все моногорода смогли крепко встать на ноги, не смогли диверсифицировать свою экономику. Между тем уровень жизни в моногородах напрямую связан с решением ключевой задачи Стратегии-2025 пространственного развития РФ — максимально сократить социально-экономический разрыв между регионами. Как считает глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко , моногородам нужен новый программный документ, так как без него практически на этих территориях невозможно реализовать необходимые системные решения.

Моногородам помогут нащупать новые точки роста

Минфин и Минэкономразвития пока не соглашаются с предложением сенаторов о том, что пониженная ставка страховых платежей во внебюджетные фонды России (7,6 процента от общего объёма фонда зарплаты), которые платят компании — резиденты ТОР в моногородах, должна действовать дольше. Как пояснила сенатор и координатор рабочей группы палаты регионов по моногородам Елена Авдеева , сейчас срок действия льготы — три года. А в Совете Федерации считают, что разумно продлить её как минимум на десять лет работы инвестора в моногороде. Ведь речь идёт о лакомом инвестиционном преимуществе: ставка страховых платежей для «простых» субъектов малого и среднего бизнеса выше в два раза (15 процентов), для крупных компаний и предприятий — почти в четыре раза (30 процентов)!

Как рассказала Авдеева, эти и другие предложения сенаторы подготовят и направят в Минэкономразвития в течение месяца. В портфеле инициатив, которые предстоит обсуждать, есть, например, такая: для территорий, что выпадут из списка моногородов, надо на какое-то время сохранить возможности использовать льготные режимы работы с инвесторами. При этом Авдеева, которая до прихода в палату регионов работала мэром Череповца, одного из наиболее успешных моногородов России, уверена: не стоит сразу направлять в проблемные монопрофильные муниципалитеты федеральные ресурсы. «Для начала надо помочь нащупать им новые точки роста — нужна серьёзная аналитическая работа, которая может вестись в региональных проектных офисах с участием Минэкономразвития», — считает она.

Добавим, что сегодня трудности с развитием испытывают практически все малые моногорода. Один из ярких примеров — город Красавино, где разрушен некогда успешный льнопрядильный комбинат. При этом город не входит в список самых проблемных моногородов, составленный Минэкономразвития год назад.