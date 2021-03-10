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Курс доллара: когда ждать доллар по 65 

Елена Прошина 3 часа назад
Курс доллара: когда ждать доллар по 65
Фото: ТАСС
Эксперт UBS Global Wealth Management Тилманн Колб спрогнозировал курс доллара в 65 рублей к сентябрю 2021 года. Об этом сообщает ProFinance.
По мнению Колба, многообещающе для российской валюты выглядит среднесрочный прогноз по восстановлению глобальной экономики и росту нефтяных цен.
Аналитик отметил, что восстановление экономического роста и дорогая нефть в условиях благоприятной политики центробанков подтолкнут Россию к положительному сальдо. Это, в свою очередь, приведет к укреплению рубля.
В UBS рассчитывают, что уже в июне доллар будет стоить 68 рублей, к сентябрю американская валюта подешевеет до 65 рублей и будет оставаться на этой отметке до марта 2022 года.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 9 марта курс доллара упал на 25,5 копейки, до 73,95 рубля. Евро потерял 54,75 копейки и стоил 87,89 рубля.
Российскую валюту сейчас поддерживает нефть и интерес инвесторов к рисковых активам (он, в свою очередь, подогрет решением американских сенаторов одобрить комплекс мер поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов).
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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