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Число официально безработных сократилось на 1,6 млн человек

Российская Газета
3 часа назад
Число безработных в России, зарегистрированных в центрах занятости, за период с августа 2020 года до марта 2021 года сократилось с 3,7 до 2,1 млн человек. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветераном, передает "Интерфакс".
Число безработных сократилось на 1,6 млн человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня в центрах занятости зарегистрированы 2,1 млн человек, в пиковые значения в августе 2020 года их количество достигало 3,7 млн человек", - сказал министр.
По его данным, еще в феврале на учете состояли 2,4 млн безработных граждан.
Постепенное восстановление рынка труда непрерывно идет с октября 2020 года, отметил Антон Котяков. Он считает, что эта тенденция была предопределена комплексом мер, направленных на поддержку занятости.
Максимальные показатели безработицы (по методологии МОТ) в августе прошлого года составляли 6,4%, но уже к январю 2021 года опустились до 5,8%.
Теперь цель Минтруда - вернуть показатели занятости на уровень, который был до начала пандемии. Добиться этого помогут новые меры поддержки, в том числе субсидии работодателям за наем новых работников и программы профессионального переобучения безработных граждан, заверил министр.
Экономика,Антон Котяков,Минтруд,Госдума,Интерфакс,
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