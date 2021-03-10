В Польше заявили о скором завершении стройки «Севпотока-2»

В настоящее время все говорит о том, что строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено, однако вопросы касательно начала его эксплуатации все еще остаются, заявил в эфире Польского радио представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня все выглядит так, что этот газопровод будет закончен», - отметил Наимский.
Он указал на то, что процесс идет, несмотря на санкции. Наимский подчеркнул, что Польша всегда выступала против данного проекта. Там считают, что он противоречит безопасности Европы.
Накануне стало известно о том, что группа членов палаты представителей конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с вопросом о введении новых санкций против «Северного потока-2».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Германии назвали слишком дорогим для ЕС отказ от «Северного потока-2».