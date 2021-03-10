Биткоин превысил отметку в $57 тысяч 

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Биткоин достиг отметки в $57 079. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Таким образом, рост составил 5,26%. Последний раз валюта превышала отметку в $57 тысяч 22 февраля.

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