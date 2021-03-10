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Биткоин превысил отметку в $57 тысяч 

Газета.Ru 1 час назад
Биткоин превысил отметку в $57 тысяч
Фото: ТАСС
Биткоин достиг отметки в $57 079. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
Таким образом, рост составил 5,26%. Последний раз валюта превышала отметку в $57 тысяч 22 февраля.
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