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Курс доллара: рубль показал неожиданные рекорды 

Елена Прошина 27 минут назад
Курс доллара: рубль показал неожиданные рекорды
Фото: ТАСС
Аналитик Михаил Коган считает, что курс доллара в ближайшее время заметно упадет к рублю, а евро будет стоить около 87 рублей. Об этом пишет «Российская газета».
Из-за нестабильной ситуации на границе между Йеменом и Саудовской Аравией, а также благодаря решениям ОПЕК+ нефть в последнее время превышала уровень в пять тысяч рублей за бочку. В российском бюджете при этом заложен нефтяной доход в 3280 рублей за баррель. Коган отметил, что это позитивно влияет на рубль.
Еще один фактор, который может повлиять на российскую валюту, — заседание Европейского центробанка (ЕЦБ) 11 марта. Аналитик считает, что регулятор займет выжидательную позицию и не примет жестких решений, так как ситуация с коронавирусом не слишком тревожная.
Благодаря отсутствию сюрпризов от ЕЦБ и сильной нефти российская валюта может укрепиться до 87 рублей за евро в ближайшие дни. Нечто подобное рубль может попытаться устроить и в паре с долларом.
Укрепление будет даже более заметным, если против России не введут новых жестких санкций, подчеркнул Коган. По его мнению, без санкционной угрозы доллар стоил бы 65 рублей, а евро — 77 рублей.
Эксперт добавил, что дорогая нефть не даст доллару подняться выше 75 рублей, а евро — 90 рублей.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 10 марта курс доллара падал на 17,75 копейки, до 73,74 рубля, евро потерял 30 копеек и стоил 87,7 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Евро опустился ниже 88 рублей
Комментарии
Экономика , Михаил Коган , Московская биржа , ЕЦБ , "Российская газета"
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