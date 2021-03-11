В России экспорт нефти упал более чем на 40%

В январе экспорт российской нефти снизился на 42,8% по сравнению с первым месяцем прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

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Аналитики подсчитали, что всего за январь 2021 года за границу было продано «черного золота» на сумму около 5,7 млрд долларов. При этом в количественном отношении объем экспорта за отчётный период снизился на 27,1%: из страны было вывезено 15,8 млн тонн нефти.

Падают и доходы компаний от экспорта бензина. Снижение показателей зафиксировано на уровне 47,5% до 155,6 млн долларов при уменьшении объема поставок до 366,1 тысячи тонн. Экспорт дизеля упал на 35,7% до 1,5 млрд долларов за отправку топлива объёмом 4 млн тонн.

Суммарные доходы российских топливных компаний снизились в январе 2021 года на 19% по отношению к аналогичному периоду 2020-го. Интересно, что общий объём вывезенных из страны нефтепродуктов находится в восходящем тренде: за январь он увеличился на 6,7% до 12,32 млн тонн. Эксперты отмечают, что рост показателей был достигнут за счёт экспорта других жидких видов топлива.

Учитывая статистику экспорта в других сферах, сотрудники ФТС выяснили, что оборот внешней торговли в России снизился на 8,7% до 43,4 млрд долларов.