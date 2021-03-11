Россия рекордно нарастила экспорт продовольствия

Несмотря на кризис, российский агроэкспорт в 2020 году продемонстрировал феноменальный рост. Возобновили партнерство даже те страны, которые долгое время не закупали ничего съестного у России, в частности, Пакистан и Куба, пишут «Известия» со ссылкой на отчет Минсельхоза

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Отмечается, что свыше 150 стран импортировали российскую продукцию. Сельхозпроизводители реализовали за рубежом 79 млн тонн продукции и заработали $30,7 млрд.

Китай стал лидером по объему закупок российских продуктов: туда ввезли 4,8 млн тонн товаров общей стоимостью $4,02 млрд. Также стоит уточнить, что на долю КНР приходится 13% всего дохода от агроэкспорта.

Экспорт зерна увеличился на четверть, до 49 млн тонн. Российским производителям удалось заработать $10 млрд, что на 29% больше показателей 2019 года. Главные культуры — пшеница, ячмень, кукуруза. Ключевыми покупателями зерновых стали Турция, Египет и Саудовская Аравия. Объем сделок только с этими тремя странами составил $4,279 млрд. Резко увеличились объемы закупок страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Самыми крупными покупателями российской масложировой продукции стали Китай, Турция и Индия.

Отмечается, что, несмотря на увеличение объема отгрузок рыбной продукции на 6,3%, производители заработали на 2,1% меньше.

Мясопродукты – лидеры по темпам продаж в 2020 году. Прирост за год составил 53%, или 525 млн тонн. Выручка от продаж составила $887 млн (на 49% больше уровня прошлого года).

Отечественную молочную продукцию больше всего покупали страны постсоветского пространства, в частности, Казахстан, Белоруссия, Украина, Азербайджан, Узбекистан.

Сотрудничество с Китаем и переориентация части сбыта сельхозпродукции на этот рынок оказали положительное влияние на экспорт, полагает старший директор-руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов . Еще один фактор - запрет на перемещения сезонных рабочих в ЕС , который связан с ограничительными мерами на фоне пандемии.

По его словам, ситуация с ценами внутри страны является негативным последствием роста экспорта.

Производство сельхозтоваров в России увеличивается, в частности, за счет работы ряда госпрограмм по поддержке сельского хозяйства, говорит президент СРО НФА Василий Заблоцкий

Кроме того, роль в развитии сельхозэкспорта сыграли антироссийские санкции, спровоцировавшие рост импортозамещения, а также торговые войны США с Китаем, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев

В 2021 году при положительном развитии событий экспорт продовольствия увеличится на 10–15%, подсчитали в агентстве WMT Consult.