Трендовая инфляция в феврале ускорилась до 4,29%

Трендовая инфляция в России в феврале оценивается в 4,29%, тогда как в январе показатель составлял 4,12%. Об этом сообщается в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды», который был подготовлен Департаментом исследований и прогнозирования Банка России.
Оценка, которая была рассчитана на более коротком трехлетнем временном интервале, выросла еще сильнее – с 4,24% до 4,53%. Это максимальный результат с начала 2018 года. Продолжили увеличиваться и модифицированные показатели базовой инфляции.
«Наши оценки показывают, что инфляционное давление с поправкой на действие разовых и временных факторов в последние месяцы постепенно нарастает», — отмечается в сообщении.
Вместе с этим регулятор подчеркивает, что повышенное увеличение потребительских цен происходит на фоне постепенного ослабления дезинфляционного влияния со стороны спроса и сохранения проинфляционных факторов устойчивого характера на стороне предложения, которые, в свою очередь, связаны с увеличением издержек производителей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным ЦБ РФ, инфляция в России вернется к 4% в 2022 году.