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Кремль отверг идею «веерной» раздачи денег для восстановления экономики 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Кремль отверг идею «веерной» раздачи денег
Фото: ТАСС
Власти РФ обсуждают и предоставляют помощь отдельным секторам экономики, "веерная" раздача средств признается не столь эффективной и более затратной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что российское руководство концентрируется на помощи тем секторам (экономики) и тем слоям населения, которые более в этом нуждаются — то есть такая "веерная" раздача средств в целом признается не столь эффективной и гораздо более затратной, что потом, соответственно, приводит к долговой нагрузке — это внутренний долг — и сокращению каких-то других инвестиционных программ", — сказал он журналистам.

Российская экономика просела из-за коронавируса не столь существенно по сравнению с другими странами, но это не повод для успокоения, добавил Песков.

"Мировая экономика, действительно, просела изрядно за прошедший год, последствия этого проседания, наверно, нам все ещё предстоит — там 3,5% проседание мировой экономики — глубоко проанализировать возможные последствия этого проседания. К слову сказать, проседание российской экономики было не стол существенным. Это, конечно, не повод для самоуспокоения, мы все равно просели, но не столь серьезно, и сейчас все работают над инструментами по ускоренному выходу из этой ямы", — сказал пресс-секретарь главы РФ.

"Безусловно, сейчас все заинтересованы в том, чтобы все как можно скорее выходили из кризиса. Конечно, мы всем желаем успехов", — добавил пресс-секретарь президента.
ВВП России по итогам 2020 года, по первой оценке Росстата, снизился на 3,1%.
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Экономика , Дмитрий Песков , Росстат
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