Напомним, первый этап акции туристического кешбэка проходил с 21 по 28 августа 2020 года, второй - с 15 октября до 5 декабря 2020 года. В общей сложности на реализацию программы выделили 15 миллиардов рублей, однако за два прошедших этапа граждане России приобрели туров на 6,5 миллиарда рублей, суммарный объем возврата туристам составил 1 миллиард рублей.