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На программу туристического кешбэка выделят 2 млрд рублей

Лера Букина
2 часа назад
На возобновление программы туристического кешбэка Правительство РФ направит 2 миллиарда рублей. Об этом, как пишет «Прайм», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в четверг.
В марте-апреле ожидается проведение очередного этапа программы с возможностью бронирования туристического продукта до июня.
«Сегодня выделим 2 миллиарда рублей на продолжение программы, ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене», — сообщил Мишустин.
Напомним, первый этап акции туристического кешбэка проходил с 21 по 28 августа 2020 года, второй - с 15 октября до 5 декабря 2020 года. В общей сложности на реализацию программы выделили 15 миллиардов рублей, однако за два прошедших этапа граждане России приобрели туров на 6,5 миллиарда рублей, суммарный объем возврата туристам составил 1 миллиард рублей.
Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ближайшие недели ожидается запуск очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма, включая автопутешествия, с частичным возвратом средств в виде кешбэка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что объединение «Опора России» подготовило предложения по мерам господдержки малого и среднего бизнеса (МСП).
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