Украина потеряла половину объемов производства сахара

Объемы производства сахара на Украине за последние пять лет сократились вдвое, говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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Согласно источнику, в 2020 году в Украине было произведено 982 тыс. тонн сахара, что на 34% ниже аналогичного показателя 2019 года и в два раза меньше объемов производства в 2015 году.

Как отмечают эксперты, причинами такого радикального сокращения послужили уменьшение объемов производства сахарной свеклы и низкие цены на сахар, как на украинском, так и на мировом рынках.

В сообщении говорится, что в прошлом году на Украине собрали 8,3 млн тонн сахарной свеклы, что на 19% меньше соответствующего показателя 2019 года. Причинами снижения урожая является сокращение посевных площадей и неблагоприятные погодные условия.