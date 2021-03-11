Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Украина потеряла половину объемов производства сахара

ИА Regnum
36 минут назад
Объемы производства сахара на Украине за последние пять лет сократились вдвое, говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».
Украина потеряла половину объемов производства сахара
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно источнику, в 2020 году в Украине было произведено 982 тыс. тонн сахара, что на 34% ниже аналогичного показателя 2019 года и в два раза меньше объемов производства в 2015 году.
Как отмечают эксперты, причинами такого радикального сокращения послужили уменьшение объемов производства сахарной свеклы и низкие цены на сахар, как на украинском, так и на мировом рынках.
В сообщении говорится, что в прошлом году на Украине собрали 8,3 млн тонн сахарной свеклы, что на 19% меньше соответствующего показателя 2019 года. Причинами снижения урожая является сокращение посевных площадей и неблагоприятные погодные условия.
ИА REGNUM напоминает, что ранее нацбанк Украины сообщил, что по итогам февраля рост цен на сырые продукты питания ускорился до 9,7% в годовом измерении, в частности, из-за высоких мировых цен и плохих урожаи сахарной свеклы и пшеницы ощутимо подорожали сахар и мука.
Экономика,ИА REGNUM,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители