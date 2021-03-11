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Россияне в 2020 году лишились 9 млрд рублей из-за действий кибермошенников

Вероника Полынина
41 минуту назад
Россияне в 2020 году лишились 9 млрд рублей из-за действий кибермошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента Банка России Артема Сычева.
9 млрд рублей похитили кибермошенники у россиян в 2020 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что две трети граждан, попавшихся на уловки мошенников - экономически активное население, и только одна треть – пенсионеры.
Глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, в свою очередь, заявил, что рост так называемых операций без согласия клиента связан прежде всего с телефонным мошенничеством и социальной инженерией.
В ЦБ заявили о необходимости массового информирования граждан о рисках кибермошенничества.
«Ролики о противодействии мошенничеству появились в метрополитене, планируется выход на широкие экраны. Но именно банки хорошо знают своих клиентов и могут целенаправленно работать с разными группами», - сказал Артем Сычев.
ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества, используя для этого все имеющиеся в их арсенале ресурсы и уделяя особое внимание доступности информации для людей с ограниченными возможностями.
Как писал «Рамблер», ранее в «Лаборатории Касперского» назвали одну из самых популярных мошеннических схем года: мошенники звонят и сбрасывают в надежде, что им перезвонят. Это позволяет обмануть системы автоматической фильтрации звонков.
Если человек перезвонит мошенникам, то они с помощью социальной инженерии попытаются выведать его личные данные. К примеру, они могут представиться сотрудниками службы безопасности банка.
Экономика,Артем Сычев,Лаборатория Касперского,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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