Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.63
$
73.69
88.02
88.05
Прогноз
08.03 – 15.03
$
72.72
87.25
Индексы и котировки Brent
69.75
+0.06 Золото
1723.49
–0.08 РТС
1479.57
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.03
1.1983
–0.0183
24.02
1.2166
08.03
28.02
14.02

Экспорт растительного масла могут ограничить в сентябре 

Российская Газета и ещё 1 53 минуты назад
Экспорт растительного масла могут ограничить в сентябре
Фото: РИА Новости
Механизм демпфера по растительному маслу по аналогии с зерновым может быть введен не раньше сентября этого года, с началом сезона для отрасли. Но параметры нового механизма и решение по нему будут приняты в ближайшее время, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.
Первая часть механизма уже запущена — это экспортные пошлины на подсолнечник, рапс и сою, сказал министр. Теперь предстоит достроить "комплексную систему регулирования". Пока параметры второй части демпфера для масла не определены: на следующей неделе министерство будет вести консультации с производителями и экспортерами. Однако, по словам Решетникова, важно, чтобы собранные с помощью этого механизма деньги вернулись в сельское хозяйство и не остановили инвестиции. Поэтому ведомства "будут очень аккуратно искать этот баланс".

"Наша задача — срезать пик цен на мировых рынках и в то же время дать возможность дальше развивать инвестиции", — пояснил Максим Решетников.

При этом демпфер будет распространяться не только на подсолнечное, но и на другие растительные масла.
Министр считает, что пока рассчитывать на снижение мировых цен на масла не стоит.

"Неопределенность очень высокая, поэтому мы готовим инструментарий на разное развитие ситуации", — рассказал он.

Многое будет зависеть от прогнозов будущего урожая масличных.
По мнению Решетникова, ограничения экспорта зерна, принятые раньше правительством, уже сработали — цены на зерно на внутреннем рынке снизились на 2 тыс. рублей за тонну. И пошлина в 50 евро на пшеницу еще не до конца отыграна — цены будут снижаться дальше. При этом экспорт зерна не остановился и вряд ли остановится, считает министр.
До 2 июня экспортная пошлина на пшеницу составляет 50 евро за тонну. С 15 марта к пшенице добавятся ячмень и кукуруза — 10 и 25 евро соответственно. А со 2 июня на эти культуры будет установлена плавающая пошлина. Она будет рассчитываться на основе мировых цен. Необлагаемая часть по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю — в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%. Полученные таким образом средства будут возвращены аграриям.
Видео дня. Евро опустился ниже 88 рублей
Российская Газета: последние новости
Минфин допустил, что будет меньше брать в долг Минфин допустил, что будет меньше брать в долг Новосибирский губернатор оценил перспективы роста фармпроизводства Новосибирский губернатор оценил перспективы роста фармпроизводства В Севастополе построят станции для городской электрички В Севастополе построят станции для городской электрички
Комментарии
Экономика , Максим Решетников , Минэкономразвития , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение