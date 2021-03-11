Байден подписал «план спасения» экономики на $1,9 трлн 

Президент Джо Байден утвердил новый пакет мер по поддержке экономики США. «План спасения» весит почти $2 трлн. Эта сумма оперативно поступит на американский рынок и может перегреть товарные рынки в других странах, считают эксперты. Они предупреждают об «импортируемой инфляции», которая грозит захлестнуть развивающиеся страны, включая Китай и Россию.

Конгресс США утвердил в четверг 11 марта «Американский план спасения» экономики почти на $2 трлн. За утверждение плана проголосовали 220 конгрессменов, против — 211, что говорит о раскладе сил по партийному признаку. Документ в тот же день был подписан президентом Джо Байденом.

Глава Белого дома анонсировал свой «план спасения» еще 20 января. Но ни один республиканец не поддержал предложение президента и его сторонников. Возражения были довольно убедительные — пакет стимулирующих мер слишком масштабный и вливание такого количества денег в экономику может привести к ее «перегреву». Противники этого плана предлагали урезать затраты втрое — с $1,9 трлн до $600 млрд

Китай возненавидел Байдена

Первыми забили тревогу китайские власти. Дело в том, что в КНР еще не справились с проблемой собственного госдолга, раздутого из-за пандемии. Кроме того, считается, что рынок жилья КНР испытывает проблему финансовых пузырей. Если США и другие страны не перестанут вливать в восстановление своих экономик триллионы долларов и евро, то последствия для развивающихся стран окажутся трагическими.

«Мы сталкиваемся с серьезными изменениями, которых не было уже целое столетие», — цитирует CNBC бывшего министр финансов КНР Лу Цзивэя.

Директор по кредитованию Bluestone Asset Management Чжан Ченг рекомендовал защитить страну от рисков, избегая активов, номинированных в долларах США. При этом КНР является вторым по величине держателем казначейских облигаций США в мире и имеет валютные резервы в размере $3,2 трлн. Чжан и ряд других экспертов не исключают, что печатный станок США обесценит доллар и заодно резервы Китая.

Не только в Китае, но и в России заговорили о так называемой «импортируемой инфляции». Гигантские вливания в рынок США подстегнут рост цен на товары и услуги сначала в этой стране, а потом, учитывая масштаб ее экономики, разгонят инфляцию по всему миру.

Опрошенные «Газетой.Ru» в целом согласны с таким прогнозом, хотя есть и противоположные мнения.

«На наш взгляд, „импортируемой инфляции“ не будет, так как само понятие перестало работать еще в начале 2000-х годов. Это произошло из-за развития фондового рынка, когда массовый потребитель вместо покупки очередного телевизора или авто стал вкладывать средства в фондовый рынок. В итоге бурный рост котировок акций переводит потенциальный рост инфляции из реального сектора на фондовые площадки», — говорит член совета директоров Vax Capital AG Кирилл Вихлянцев.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов видит от стимулирующих мер Байдена только краткосрочный эффект на инфляцию в России.

«Хотя большинство экономистов сейчас говорят про долгосрочные инфляционные ожидания, по моему мнению, влияния на товарный рынок России, на потребительские товары в частности, эти меры не окажут», — отмечает Абрамов.

«Дальнейшее накачивание американской экономики долларами может привести в конце 2021 года к возможному обесценению американской валюты, но опять-таки по отношению к другим мировым валютам — евро, швейцарскому франку, но не к рублю», — подчеркивает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Александр Иванов. На фоне новостей о принятии стимулирующего пакета в США появились небеcпочвенные ожидания повышения инфляции, что начало отражаться на уровне доходности государственных казначейских облигаций США, обращает внимание клиентский менеджер Saxo Bank

«Данный фактор также повлиял на ожидания повышения процентной ставки ФРС, на укрепление доллара, поэтому ЕС и Китай, как крупнейшие торговые партнеры, начали опасаться импортируемой инфляции», — говорит банковский аналитик.

По мнению аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, «импортируемая инфляция» действительно является угрозой прежде всего для Китая и других нетто-импортеров сырьевых товаров, например, Индии или Турции. «Озабоченность той же КНР связана не с ростом внутренних цен, которого у них сейчас нет, а с возможным торможением ВВП. Рост издержек (металлы, в том числе ввозимые из России, уже подорожали на треть год к году) может сбить темпы производства в КНР, этим Пекин сейчас и не доволен», — поясняет Емельянов.

Нефтедобытчики могут спать спокойно

Для бизнеса в России грядущая долларовая инфляция большого значения не имеет. Но опасна инфляция товарных активов, которая бьет в основном по тем производителям, которые работают на внутренний рынок.

«Проблемы могут возникнуть, например, у хлебопекарной отрасли (мука подорожала вслед за зерном), у независимых НПЗ и АЗС (топливо будет расти в цене вслед за нефтью), в перерабатывающих отраслях (автопром, авиапром, ювелиры и другие потребители необработанных металлов)», — перечисляет Емельянов.

При этом по прогнозу эксперта «Фридом Финанс», у российских аграриев, нефтедобытчиков и металлургов благодаря Байдену все будет отлично: они как раз на подъеме благодаря «импортной инфляции».

Вследствие колоссальной денежной эмиссии прошлого года и новых стимулирующих мер в этом году инфляция придет в Россию через товарные и сырьевые рынки, включая рынок продовольствия, топлива и промышленных металлов (алюминия, меди, никеля, цинка), уточняет гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев

«Рост цен на пшеницу, сою и соевый шрот, кукурузу, сахар, мясо птицы, свинину и прочим уже идет и обусловлен тем, что это биржевые товары, которые растут в цене на притоке ликвидности на биржевые площадки», — говорит Лосев.

Более того, покупки биржевых контрактов на продовольственные и сырьевые товары сейчас рассматриваются глобальными финансовыми спекулянтами как хеджирование (страхование от грядущего роста цен) уже начавшейся инфляции, добавляет эксперт.

По словам Лосева, импортируемая инфляция не только ударит по населению, доходы которого снижаются уже несколько лет, но и вынудит Банк России поднять ключевую ставку и ужесточить кредитно-денежную политику, что негативно отразится на экономике РФ.

Негативом для населения РФ от пакета Байдена вместе с тем является возможный рост цен, в частности, на продукты и бензин, так как их розничная стоимость действительно будут зависеть от цен на нефть и продовольствие на рынках США и даже в большей степени в ЕС, отмечает ведущий эксперт инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов

Эксперт не исключает, что инфляцию в России могут также подстегнуть стимулирующие меры, которые наращивает сейчас правительство.

«Правда, в России, в отличие от западных стран, практически не предполагается прямая раздача денег населению, да еще в больших количествах. Поэтому эффект российских стимулирующих мер на инфляцию будут ограничен», — прогнозирует Суверов.

Но роста цен на импортные товары все равно не избежать из-за возможного ускорения общей инфляции на Западе.

«Так что имеет смысл закупить некоторые импортные товары впрок, например, автомобили, конечно, если есть на это средства», — рекомендует аналитик.

При этом Лосев из УК «Спутник — Управление капиталом» пока что не советует «бежать и покупать импортные товары».

«Благодаря накачке деньгами от Байдена произойдет рост сырьевых рынков, что стабилизирует рубль на некоторое время. Но цены на продовольствие в перспективе неизбежно вырастут, в том числе и из-за роста цен на бензин», — заключает Лосев.

Банк России еще в конце прошлого года предупреждал, что ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале — марте 2021 года. Трендовая инфляция в РФ в феврале составила 4,29% после 4,12% в январе, сообщил ЦБ в четверг 11 марта.