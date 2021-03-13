Байден оказался «между молотом и наковальней» из-за «СП-2»

Президент США Джо Байден оказался «между молотом и наковальней» из-за ситуации с газопроводом «Северный поток-2». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации Байдена.

По их словам, в правительстве США, с одной стороны, хотели бы остановить строительство «Северного потока-2», который Байден считает «плохой сделкой» сделкой для Европы. С другой стороны, президент и его команда хотят укрепить отношения США с Германией, которая выступает за завершение проекта.

«Мы оказались между молотом и наковальней», — заявил источник в администрации.

Отмечается, что, помимо этого, на американского лидера оказывают давление представители Республиканской партии . Так, сенатор-республиканец Тэд Круз заблокировал кандидатуры президента на посты директора ЦРУ и заместителя госсекретаря, чтобы мотивировать Байдена принять более решительные меры против газопровода.

Нед Прайс Ранее руководитель пресс-службы Госдепа назвал условие для введения новых санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2». По его словам, США введут новые ограничения при условии, что в течение отведенных на это законодательством трех месяцев американская администрация вычислит дополнительные юридические лица, занимающиеся строительством проекта. Он также отметил, что, если санкции будут необходимы, ведомство сообщит об этом дополнительно.

4 марта американские сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». В своем письме 40 сенаторов-республиканцев выразили обеспокоенность тем фактом, что администрация Байдена так и не ввела санкции в отношении судов и компаний, вовлеченных в строительство газопровода, тогда как вся информация о них есть в публичном доступе.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.