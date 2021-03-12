Деньги россиян «горят» с огромной скоростью — Хазин

Уровень инфляции по итогам 2020 года в России составил не меньше 15%. В этом выразил своё убеждение известный российский экономист Михаил Хазин
, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Regnum. По его словам, официальный цифры, которые приводит, в частности, Центробанк
, говорящие о том, что за прошлый год российские деньги обесценились всего на 4%, не может соответствовать действительности. В реальности, как считает эксперт, инфляция в разы больше. Более того, по мнению Хазина, денежные средства россиян продолжают «гореть» с огромной скоростью уже в этом году. Для того, чтобы в этом убедиться, как отмечает специалист, нужно просто посмотреть на то, как быстро растут цены магазинах последние три месяца. В этой связи, экономист выразил уверенность в том, что российские чиновники оперируют абсолютно оторванными от реальности показателями и всячески пытаются скрыть истинное положение дел. Вскрывается оно только когда об этом прямо говорит президент. Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина
заявила, что инфляция в стране будет расти до конца года, как и цена на продукты в магазинах.