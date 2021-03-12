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Деньги россиян «горят» с огромной скоростью — Хазин

Deita.ru
2 часа назад
Уровень инфляции по итогам 2020 года в России составил не меньше 15%. В этом выразил своё убеждение известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Regnum. По его словам, официальный цифры, которые приводит, в частности, Центробанк, говорящие о том, что за прошлый год российские деньги обесценились всего на 4%, не может соответствовать действительности. В реальности, как считает эксперт, инфляция в разы больше. Более того, по мнению Хазина, денежные средства россиян продолжают &laquo;гореть&raquo; с огромной скоростью уже в этом году. Для того, чтобы в этом убедиться, как отмечает специалист, нужно просто посмотреть на то, как быстро растут цены магазинах последние три месяца. В этой связи, экономист выразил уверенность в том, что российские чиновники оперируют абсолютно оторванными от реальности показателями и всячески пытаются скрыть истинное положение дел. Вскрывается оно только когда об этом прямо говорит президент. Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в стране будет расти до конца года, как и цена на продукты в магазинах.
Деньги россиян «горят» с огромной скоростью — Хазин
Фото: Deita.ruDeita.ru
Экономика,Михаил Хазин,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,РИА "Дейта",ИА REGNUM,
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