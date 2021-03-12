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Курс доллара: назван потолок для рубля 

Елена Прошина 3 часа назад
Курс доллара: назван потолок для рубля
Фото: ТАСС
Эксперт «Финама» Андрей Маслов предупредил, что в ближайший месяц курс доллара может подскочить до 76 рублей. Об этом пишет «Российская газета».
Маслов отметил, что сейчас есть факторы как поддерживающие рубль, так и мешающие российской валюте укрепляться. Позитивным моментом стало продление ограничений на нефтедобычу для всех стран ОПЕК+, кроме России и Казахстана. Это помогло нефти, а, значит, и рублю.
В то же время рост доходностей гособлигаций США укрепляет доллар. Этот рост стал еще активнее после заверений Федеральной резервной службы (ФРС) США, что регулятор сохранит мягкую кредитно-денежную политику. На фоне этого доходность по десятилетним казначейским облигациям подскочила до 1,57 процента, а по 30-летним — до 2,32 процента.
Аналитик добавил, что персональные санкции, которые ввели США и Евросоюз, не нанесли серьезного удара по рублю, но Штаты рассматривают новые меры, которые могут оказаться более жесткими и губительными для российской валюты.
Также Маслов обратил внимание на растущую инфляцию в 5,7 процента годовых (за февраль). Это выше январского показателя в 5,2 процента и прогноза в 5,5 процента.
Эксперт считает, что при благоприятном развитии ситуации доллар будет стоить 73 рубля, а при неблагоприятном — 76 рублей. Евро в ближайший месяц останется в коридоре 88,5-91 рублей.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 11 марта курс доллара падал на 20,25 копейки, до 73,4 рубля. Евро стал дороже на 4,5 копейки и стоил 87,8 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Андрей Маслов , ФРС , ЕС , Московская биржа , "Российская газета"
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