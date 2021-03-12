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Запасы газа в хранилищах Европы упали до минимума за 2 года 

Лера Букина 2 часа назад
Запасы газа в хранилищах Европы упали до минимума за 2 года
Фото: ТАСС
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Европе в связи с аномальными морозами уменьшились до 33%, что является минимальным показателем за последние два года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Лишь в апреле 2018 года был зафиксирован меньший объем — 18%. В марте 2019 года уровень загрузки европейских ПХГ оценивался в 41%, в марте 2020 — в 57%.
Согласно новым данным AGSI+, запас газа в подземных хранилищах Италии уменьшился до 39%, в Австрии — до 33%, в Германии и Нидерландах — до 27%, во Франции — до 18%.
Вместе с этим отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта-начала апреля, что является обычной практикой. Это говорит о том, что как минимум несколько недель запасы продолжат уменьшаться, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Газпром» предупредил об истощении хранилищ газа в Европе.
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