Запасы газа в хранилищах Европы упали до минимума за 2 года 

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Европе в связи с аномальными морозами уменьшились до 33%, что является минимальным показателем за последние два года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Лишь в апреле 2018 года был зафиксирован меньший объем — 18%. В марте 2019 года уровень загрузки европейских ПХГ оценивался в 41%, в марте 2020 — в 57%.

Согласно новым данным AGSI+, запас газа в подземных хранилищах Италии уменьшился до 39%, в Австрии — до 33%, в Германии и Нидерландах — до 27%, во Франции — до 18%.

Вместе с этим отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта-начала апреля, что является обычной практикой. Это говорит о том, что как минимум несколько недель запасы продолжат уменьшаться, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.