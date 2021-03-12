В США планируют ввести новые санкции против «Северного потока — 2», если удастся выявить дополнительные причастные к его строительству лица. Вашингтон продолжает активно противостоять реализации этого проекта. Вместе с тем строительство продолжается и, согласно сообщениям, уже завершено на 97%.

Нед Прайс. Американская администрация в соответствии с законодательством США намерена ввести новые санкции по проекту «Северный поток — 2» (Nord Stream 2), если за отведенные на это три месяца будут выявлены дополнительные юридические лица, причастные к строительству газопровода, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепа

«Как вы знаете, эти доклады [касающиеся рестрикций в отношении участников строительства проекта] нужно предоставлять Конгрессу каждые 90 дней. За этот период в 90 дней мы будем продолжать оценивать деятельность вокруг трубопровода, которая ведется в регионе», — уточнил он.

По словам Прайса, если деятельность соответствует критериям для введения санкций, США, без сомнений, выполнят требования закона.

«И если закон говорит о том, что против этих юридических лиц должны быть введены санкции за их деятельность вокруг трубопровода, то, я полагаю, вы услышите от нас об этом дополнительно», — отметил руководитель пресс-службы Госдепа.

Согласно февральскому докладу Конгрессу, американское внешнеполитическое ведомство упомянул судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус». На тот момент против них уже действовали рестрикции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). К тому же 22 февраля и «Фортуну», и «КВТ-Рус» внесли в санкционный список в соответствии с законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Нед Прайс 9 марта в очередную раз заявил о намерении Соединенных Штатов противодействовать завершению строительства проекта «Северный поток — 2».

Так он прокомментировал обращение ряда конгрессменов к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой разъяснить, почему американская администрация не ввела ограничительные меры против некоторых организаций, занимающихся строительством газопровода.

В рамках проекта «Северный поток — 2» строятся две нитки газопровода общей мощностью в 55 млрд куб. м в год. Строительство ведется от российского побережья через Балтийское море до Германии.

В декабре 2019 года строительство было приостановлено, поскольку швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны Соединенных Штатов. В декабре прошлого года Nord Stream 2 AG снова начала прокладывать трубы и построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Как отмечает оператор проекта Nord Stream 2 AG, в результате недостроенными остались около 148 км газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 км. 120 км не достроено в водах Дании, а 28 — Германии.

Укладка труб согласована с датскими властями с 15 января. Завершение строительства на территории королевства запланировано до конца апреля. Разрешение ФРГ для трубоукладчика действительно до конца мая.

«Газпроме» рассчитывают ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию в «разумные сроки». Этот газопровод называют одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в текущем году.

Соединенные Штаты активно выступают против строительства СП-2 и продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. К противникам проекта относятся Украина, Польша, Латвия и Литва, называя проект политическим. Хотя российская сторона не раз заверяла, что строительство газопровода носит сугубо экономический характер. Эту позицию разделяют в Берлине и Вене.

После того, как в декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, США расширили ограничения и грозят сделать это снова.

Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф ранее говорил в интервью РИА «Новости», что, учитывая экономические соображения, было бы безответственно не завершить строительство «Северного потока — 2». Как напомнил Заатхофф, газопровод уже построен уже на 97%. В его строительстве участвуют около 100 разных частных компаний.