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Запасы газа в Европе рекордно истощились

Газета.Ru
1 час назад
Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Европе стало значительно меньше, на 33%, из-за аномальных холодов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Запасы газа в Европе рекордно истощились
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что это минимальные показатели с 2018 года, тогда европейские хранилища были заполнены газом лишь на 18%.
Так, объем газа в подземных хранилищах Италии сократился до 39%, в Австрии — до 33%, в Германии и Нидерландах — до 27%, во Франции — до 18%.
По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, отбор газа из ПХГ продолжится до конца марта — начала апреля, то есть запасы продолжат уменьшаться.
Ранее сообщалось, что запасы газа в Европе сократились вдвое.
Экономика,ЕС,Ведомости,
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