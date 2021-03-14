Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Польский эксперт рассказал об обмане Украины при покупке газа из РФ

News.ruиещё 3
1 час назад
Эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк рассказал, как на простых украинцев скинули оплату поставок газа из России, когда Киев попытался «отказаться» от голубого топлива восточных соседей.
В Польше рассказали об обмане украинцев при покупке газа из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В 2015 году «Газпром» перестал поставлять газ на Украину, в Киеве стали «с гордостью считать дни» без российского топлива.
Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные нужды, становящиеся всё более скромными. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», — отметил эксперт в статье для Myśl Polska.
Щенсняк пояснил, что на этот случай придумали механизм «накручивания счётчика» — устроили небольшую трубопроводную петлю у пограничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. Получилось, что жители Украины по-прежнему получали российской газ, но уже по европейским ценам.
От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25–50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление, — подчеркнул Щенсняк.
Он считает, что поставщики с Запада и их партнёры на Украине смогли «прекрасно заработать на простой схеме».
Ранее NEWS.ru сообщал, что прокачка газа из России через украинскую территорию в феврале резко снизилась. Объём упал на 26%. С 1 по 16 февраля «Газпром» прокачивал через Украину в среднем 119 млн кубометров газа в сутки. Однако 17 и 18 февраля прокачка сырья упала до 94,9 млн и 88,2 млн кубометров соответственно. В декабре прошлого года «Газпром» прокачивал в среднем по 182,63 млн кубометров.
Экономика,Рынки,Газпром,
139
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители