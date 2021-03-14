В Польше рассказали об обмане украинцев при покупке газа из России

Эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк рассказал, как на простых украинцев скинули оплату поставок газа из России, когда Киев попытался «отказаться» от голубого топлива восточных соседей.

В 2015 году «Газпром» перестал поставлять газ на Украину, в Киеве стали «с гордостью считать дни» без российского топлива.

Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные нужды, становящиеся всё более скромными. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», — отметил эксперт в статье для Myśl Polska.

Щенсняк пояснил, что на этот случай придумали механизм «накручивания счётчика» — устроили небольшую трубопроводную петлю у пограничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. Получилось, что жители Украины по-прежнему получали российской газ, но уже по европейским ценам.

От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25–50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление, — подчеркнул Щенсняк.

Он считает, что поставщики с Запада и их партнёры на Украине смогли «прекрасно заработать на простой схеме».