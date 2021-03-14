ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне 

С 17 марта российские налоговые органы будут иметь расширенный доступ к банковской тайне. Если ранее они могли получать сведения о счетах и вкладах клиентов банков только в рамках налоговых проверок, то теперь смогут запрашивать эту информацию и вне таких проверок.

Кредитные организации должны будут предоставлять по запросам ФНС копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счетов и заявлений об их закрытии и другие документы и сведения. Отвечать на соответствующие запросы банки должны в трёхдневный срок.

Доступ налоговикам к банковской тайне расширен с целью повысить контроль за денежными потоками граждан и юридических лиц, что позволит выявлять возможные недекларируемые доходы. Эксперты пояснили РИА Новости, что часть денежных потоков находится в «сером» секторе. Задача ФНС — заставить его участников платить налоги, что будет способствовать наполнению бюджета. При этом они предположили, что нововведение не отразится на готовности клиентов нести деньги в банки.