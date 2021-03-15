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В России вступили в силу экспортные пошлины на кукурузу и ячмень 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России вступили в силу экспортные пошлины на кукурузу и ячмень
Фото: ТАСС
С 15 марта в России вступили в силу экспортные пошлины на кукурузу в размере 25 евро за тонну и на ячмень — в размере 10 евро за тонну, соответствующее постановление 26 января подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
С 15 февраля 2021 года, в России начала действовать пошлина на вывоз пшеницы, которая до 1 марта составляла 25 евро за тонну, а затем была повышена до 50 евро за тонну. При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за тонну, передает ТАСС.
Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. В правительстве полагают, что оно будет способствовать снижению объемов экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. Все эти пошлины будут действовать до 1 июня.
Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из России будет взиматься при достижении цены на бирже в размере 200 долларов за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между 200 долларов и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит 185 долларов за тонну. Срок пошлины не ограничен.
Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.
Напомним, 26 января глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о повышении ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну, а также о введении с 15 марта пошлин на кукурузу и ячмень.
15 декабря 2020 года Россия ввела тарифную квоту в размере 17,5 млн тонн на экспорт зерна и экспортную пошлину на пшеницу на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года. При этом экспорт зерновых в объемах, превышающих тарифную квоту, облагается пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну.
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Экономика , Михаил Мишустин , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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