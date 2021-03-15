В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая

С российских прилавков грозят исчезнуть дешевые китайские игрушки. Все потому что с июля 2021 года до конца 2022-го Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает провести на территории ЕАЭС эксперимент.

«Продаваемые на иностранных онлайн-площадках игрушки, которые поступают в союз, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность», — говорится в документах комиссии.

Как пишут «Известия», в качестве эксперимента такие требования коснутся лишь части иностранных товаров. Речь идет о куклах, игрушечных поездах и животных, наборах конструкторов, головоломках, музыкальных инструментах, мячах, электронных и настольных играх, а также о красках и изделиях для карнавалов.

Напомним, в настоящее время данных требований к иностранцам не предъявляют.