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Россия может лишиться дешевых игрушек из Китая 

Свободная пресса и ещё 3 5 часов назад
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Фото: РИА Новости
С российских прилавков грозят исчезнуть дешевые китайские игрушки. Все потому что с июля 2021 года до конца 2022-го Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает провести на территории ЕАЭС эксперимент.

«Продаваемые на иностранных онлайн-площадках игрушки, которые поступают в союз, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность», — говорится в документах комиссии.

Как пишут «Известия», в качестве эксперимента такие требования коснутся лишь части иностранных товаров. Речь идет о куклах, игрушечных поездах и животных, наборах конструкторов, головоломках, музыкальных инструментах, мячах, электронных и настольных играх, а также о красках и изделиях для карнавалов.
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Напомним, в настоящее время данных требований к иностранцам не предъявляют.
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Экономика , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , газета "Известия"
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