В России задумали ввести кешбэк для инвесторов

Правительство России и профильные министерства работают над поправками в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Одним из изменений может стать механизм кешбэка для инвесторов СЗПК.

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Власти планируют расширить состав затрат, которые возместят бизнесу в рамках реализации инвестиционных проектов, рассказал источник РБК. В Минэкономразвития уточнили, что право на кешбэк — это возможность инвесторов использовать не только субсидии на компенсацию затрат, но и налоговый вычет или их комбинации.

Кешбэк также планируется распространить не только на инфраструктуру конкретного инвестпроекта, но и на общую инфраструктуру для нескольких проектов, на расходы по уплате процентов по проекту на инвестиционной фазе, на внедрённые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и на трудоустройство высвобождаемого персонала.

Ещё одним изменением в СЗПК может стать механизм налогового вычета для участников соглашений. Минэкономразвития уже подготовило поправки в Налоговый кодекс, которыми предусматривается вычет по налогам на прибыль, добычу полезных ископаемых (НДПИ), на имущество организаций, транспортному и земельному налогам.

Источник издания рассказал, что за счёт совершенствования режима СЗПК к 2024 году предполагается заключить не менее 1000 соглашений, накопить не менее 8 трлн рублей инвестиций и создать не менее 70 000 новых рабочих мест.

Этот проект разрабатывается в рамках программы инвестиционного роста, получившей название «Новый инвестиционный цикл». Помимо проекта регуляторных изменений в режим СЗПК, разрабатываются ещё три проекта — создание условий для запуска инвестпроектов в регионах, реинжиниринг (пересборка) правил промышленного строительства и доступные финансы для инвестпроектов.

СЗПК позволяют расширить горизонты планирования инвестиций до 20 лет. На этот срок инвестору предоставляются гарантии по заморозке ставок по налогу на имущество, налогу на прибыль, вывозной таможенной пошлины, а также по сохранению действующих на момент заключения соглашения требований по землепользованию и застройке.