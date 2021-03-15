Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.05
$
73.30
87.25
87.45
Прогноз
22.03 – 29.03
$
73.42
87.66
Индексы и котировки Brent
69.79
–0.17 Золото
1726.88
+0.24 РТС
1519.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.03
1.1933
–0.0111
01.03
1.2045
11.03
03.03
17.02

СМИ сообщили о рекордном падении российского бизнеса 

Говорит Москва и ещё 1 2 часа назад
23,5% составил обвал прибыли российского бизнеса
Фото: РИА Новости
Прибыль крупных и средних предприятий страны в 2020 году обвалилась на 23,5% впервые за 12 лет.
Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на подсчёты международной аудиторской сети FinExpertiza. Это максимальное падение с 2008 года, говорится в её исследовании «Год триллионных убытков». Финансовые показатели предприятий ухудшились в 48 из 85 регионов, уточнила FinExpertiza. Самое глубокое падение прибыли бизнеса наблюдалось в Северной Осетии, Ненецком автономном округе, Ингушетии, Амурской области, Севастополе, Чувашии, Кемеровской области, Еврейской автономной области, Татарстане и Республике Коми.
Падение финансовых показателей эксперты напрямую связывают с пандемией.

«Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров, а ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер», — пояснили специалисты.

По данным FinExpertiza, по абсолютному размеру недополученной прибыли лидерами стали компании Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Татарстана.
Видео дня. В РФ решили не платить социальные пособия некоторым россиянам
Говорит Москва: последние новости
Центробанк опроверг сведения о планах по выпуску купюр достоинством в 10 тыс. руб. Центробанк опроверг сведения о планах по выпуску купюр достоинством в 10 тыс. руб. В Госдуме предложили распространить на детей налоговый вычет за фитнес В Госдуме предложили распространить на детей налоговый вычет за фитнес Налоговая служба получит доступ к банковским тайнам россиян Налоговая служба получит доступ к банковским тайнам россиян
Комментарии
Экономика , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение