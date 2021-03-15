23,5% составил обвал прибыли российского бизнеса

Прибыль крупных и средних предприятий страны в 2020 году обвалилась на 23,5% впервые за 12 лет.

Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на подсчёты международной аудиторской сети FinExpertiza. Это максимальное падение с 2008 года, говорится в её исследовании «Год триллионных убытков». Финансовые показатели предприятий ухудшились в 48 из 85 регионов, уточнила FinExpertiza. Самое глубокое падение прибыли бизнеса наблюдалось в Северной Осетии, Ненецком автономном округе, Ингушетии, Амурской области, Севастополе, Чувашии, Кемеровской области, Еврейской автономной области, Татарстане и Республике Коми.

Падение финансовых показателей эксперты напрямую связывают с пандемией.

«Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров, а ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер», — пояснили специалисты.

По данным FinExpertiza, по абсолютному размеру недополученной прибыли лидерами стали компании Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Татарстана.