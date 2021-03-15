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Мишустин выделил более 3 млрд рублей на улучшение водоснабжения Крыма 

Национальная Служба Новостей и ещё 8 2 часа назад
Мишустин выделил 3 млрд рублей на воду в Крыму
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на мероприятия по улучшению водоснабжения Крыма и Севастополя будет направлено более 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба российского правительства.
На оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина уточнил, что из этих средств Крым получит почти 2,15 миллиарда рублей, а Севастополь — более 1,1 миллиарда рублей.

«Бюджетные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения. Все эти меры позволят улучшить ситуацию с обеспечением водой», — отметил Мишустин.

В правительстве добавили, что принятые меры позволят обеспечить Севастополю дополнительно не менее 14 тысяч кубометров воды в сутки, а в другие населённые пункты Крыма — не менее 74 тысяч кубометров в сутки.
Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, сообщает RT. По его словам, эти данные нужны для подачи иска против организаторов водной блокады.
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Комментарии 39
Экономика , Владимир Константинов , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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