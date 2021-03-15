Москва возобновила приём заявок на субсидии для предпринимателей

«Субсидии актуальны для обучения сотрудников, франчайзи, резидентов технопарков, социальных предпринимателей, гостиниц и компаний в сфере образования и досуга, а также для компаний, работающих в сфере инжиниринга - технических консультаций в производственном процессе», - уточнил депутат.
«Эти субсидии особенно важны для тех компаний, которые работают в сфере образования, культуры, спорта, досуга. Такие виды услуг крайне важны для полноценной, насыщенной жизни в современном городе. Если мы говорим о спорте, приоритеты тоже ясны - такие занятия не просто хобби, но в первую очередь - забота о здоровье. Это полностью соответствует концепции нашего государства, способствует воспитанию здоровой и умной нации. То, что город поддерживает эти направления развития - абсолютно закономерно», - подчеркнул парламентарий.
«Речь идет о нескольких видах субсидий. Например, если предприниматель брал кредит на развитие, он может снизить процентную ставку. Также можно вернуть 25-35% стоимости оборудования, купленного сразу или в лизинг - как импортного, так и отечественного. Для предпринимателей предусмотрена компенсация 70% коммунальных платежей за период с 1 января 2020 года по 30 ноября 2021 года», - рассказал Валерий Головченко.
«Прошу всех бизнесменов использовать те инструменты по повышению эффективности своего бизнеса, которые предлагает власть. Это абсолютно нормально во время кризиса. Кроме того, нужно понимать, как эти новшества работают на практике - тогда осенью, во время обсуждения бюджета города в следующем году, мы сможем аргументированно говорить о необходимости дальнейшего расширения поддержки предпринимателей. Если все работает, как и планировалось - будем активнее внедрять и расширять эти практики. Если же возникают сложности - сообщите о них, обратная связь исключительно важна для того, чтобы можно было оперативно вносить необходимые корректировки», - отметил Валерий Головченко.