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Депутат МГД Головченко: Москва возобновила приём заявок на субсидии для предпринимателей

Аргументы Неделииещё 4
2 часа назад
Депутат Мосгордумы Валерий Головченко сообщил, что Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы возобновляет прием заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса.
Москва возобновила приём заявок на субсидии для предпринимателей
Фото: TwitterTwitter
«Субсидии актуальны для обучения сотрудников, франчайзи, резидентов технопарков, социальных предпринимателей, гостиниц и компаний в сфере образования и досуга, а также для компаний, работающих в сфере инжиниринга - технических консультаций в производственном процессе», - уточнил депутат.
Валерий Головченко отметил, что в случае отказа, предпринимателям дается 10 дней, чтобы доработать заявку и подать ее заново. Соответственно, снижается риск возможных отказов по формальному признаку - например, из-за неправильно оформленных документов.
«Эти субсидии особенно важны для тех компаний, которые работают в сфере образования, культуры, спорта, досуга. Такие виды услуг крайне важны для полноценной, насыщенной жизни в современном городе. Если мы говорим о спорте, приоритеты тоже ясны - такие занятия не просто хобби, но в первую очередь - забота о здоровье. Это полностью соответствует концепции нашего государства, способствует воспитанию здоровой и умной нации. То, что город поддерживает эти направления развития - абсолютно закономерно», - подчеркнул парламентарий.
По его словам, для получения субсидий этим образовательным организациям нужно оставить заявку на сайте cashback.moscow.business/culture/#sign.
«Речь идет о нескольких видах субсидий. Например, если предприниматель брал кредит на развитие, он может снизить процентную ставку. Также можно вернуть 25-35% стоимости оборудования, купленного сразу или в лизинг - как импортного, так и отечественного. Для предпринимателей предусмотрена компенсация 70% коммунальных платежей за период с 1 января 2020 года по 30 ноября 2021 года», - рассказал Валерий Головченко.
Депутат МГД призвал предпринимателей обращаться за субсидиями от города.
«Прошу всех бизнесменов использовать те инструменты по повышению эффективности своего бизнеса, которые предлагает власть. Это абсолютно нормально во время кризиса. Кроме того, нужно понимать, как эти новшества работают на практике - тогда осенью, во время обсуждения бюджета города в следующем году, мы сможем аргументированно говорить о необходимости дальнейшего расширения поддержки предпринимателей. Если все работает, как и планировалось - будем активнее внедрять и расширять эти практики. Если же возникают сложности - сообщите о них, обратная связь исключительно важна для того, чтобы можно было оперативно вносить необходимые корректировки», - отметил Валерий Головченко.
Экономика,Мосгордума,
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