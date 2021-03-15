ВШЭ: рецессия в экономике России закончилась

Рецессия в российской экономике завершилась, говорится в материале очередного выпуска бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленного институтом «Центр развития» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

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«Важный вывод состоит в том, что рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года», — говорится в «Комментариях».

Как поясняется, рост ВВП и инвестиций наблюдался уже в III и IV кварталах 2020 года, когда, по оценкам экономистов, ВВП вырос квартал к кварталу на 4,2% и 1,7%, а инвестиции в основной капитал — на 1,2% и 0,4%. В отличие от предыдущих рецессий падение ВВП значительно превышало падение инвестиций, которые в силу инерционности многих инвестиционных проектов на крупных предприятиях, преобладающих в экономике России, просто не успели отреагировать на ухудшение экономической конъюнктуры.

Кроме того, экономисты отмечают, что относительно слабый спад инвестиционной активности в 2020 году является одним из подтверждений того факта, что, с одной стороны, Россия переживает «коронакризис» менее болезненно, чем мир в целом.

«С другой стороны, не следует забывать, что еще до пандемии в России имело место существенное замедление инвестиционного процесса. Следовательно, можно говорить об эффекте низкой базы. Кроме того, не следует забывать, что самоизоляция, ограничения на перемещение и проведение массовых мероприятий очень сильно ударили лишь по ряду отраслей: по транспортной отрасли, деятельности гостиниц и предприятий общепита и т. д.», — отмечается в бюллетене.