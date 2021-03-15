ВШЭ: рецессия в экономике России закончилась

Как поясняется, рост ВВП и инвестиций наблюдался уже в III и IV кварталах 2020 года, когда, по оценкам экономистов, ВВП вырос квартал к кварталу на 4,2% и 1,7%, а инвестиции в основной капитал — на 1,2% и 0,4%. В отличие от предыдущих рецессий падение ВВП значительно превышало падение инвестиций, которые в силу инерционности многих инвестиционных проектов на крупных предприятиях, преобладающих в экономике России, просто не успели отреагировать на ухудшение экономической конъюнктуры.
Кроме того, экономисты отмечают, что относительно слабый спад инвестиционной активности в 2020 году является одним из подтверждений того факта, что, с одной стороны, Россия переживает «коронакризис» менее болезненно, чем мир в целом.
В заключение экономисты резюмируют, что пандемия дала возможности для развития секторов, производящих востребованные в условиях самоизоляции и повышенной вероятности заражения товары и услуги. Кроме того, ориентированные на экспорт сектора АПК на фоне ослабления рубля и возникновения в 2020 году дефицита продовольствия в ряде стран мира получили возможность расширения внешней экспансии.