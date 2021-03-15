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В российской экономике завершилась рецессия 

Вероника Полынина 40 минут назад
В российской экономике завершилась рецессия
Фото: ТАСС
Рецессия в российской экономике завершилась, свидетельствуют данные бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики (ВШЭ).
Специалисты ВШЭ заметили рост основных макроэкономических показателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года. ВВП России в III и IV кварталах прошлого года выросли на 4,2% и 1,7% соответственно. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 1,2% и 0,4% соответственно.
Оценивая годовое снижение ВВП, эксперты ВШЭ отметили, что показатель в 3,1% «немного хуже показателя кризисного 2015 года (— 2%), но заметно лучше показателя 2009 года (— 7,8%)». Впервые Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, отмечается в документе.
В бюллетене также указывается, что пандемия коронавируса предоставила условия для развития ряда отраслей, чьи товары и услуги оказались востребованы в период самоизоляции и ограничений. Кроме того, ориентированные на экспорт отрасли смогли нарастить экспорт.
Положительную роль в преодолении кризиса сыграли правительственные меры поддержки.
Согласно прогнозам специалистов ВШЭ, значительное повышение инвестиционной активности до 5% в год и более ожидается не ранее 2022 года.
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В конце прошлого года, как сообщал «Рамблер», СМИ обнародовали утвержденный правительством общенациональный план российской экономики, который предполагает «отказ от нефтяной иглы». Документ описывает ускорение импортозамещения, развитие индустрии легкой промышленности и внутреннего туризма, цифровизацию госуправления и т.д. Результатом принятых мер должен стать среднегодовой рост ВВП на уровне 3-5%.
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Экономика , ВШЭ
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