Новак: нефтяники исполняют поручения по снабжению рынка топлива РФ

Об этом вице-премьер сообщил по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов. По его словам, принятые в январе решения по стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов позволили существенно ослабить давление на оптовый рынок и будут способствовать дальнейшему накоплению запасов перед летним периодом. Александр Новак
уточнил, что скорректированный демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо по планам должен заработать с 1 мая. Минфин России
уже готовит для этого законопроект.