Правительство изменит формулу цены на бензин с 1 мая

Кабмин согласовал корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая для удержания цен на бензин на заправках в пределах инфляции. Об этом договорились на совещании у вице-премьера Александра Новака профильные ведомства и топ-менеджеры крупных нефтяных компаний, пишет РБК.
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По словам вице-премьера, сейчас Минфин готовит законопроект о корректировке демпфера.
«Планируется, что механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — сказал Новак.
В сегодняшних макроэкономических условиях демпферный механизм при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки и в правительстве этот вопрос был проработан, добавил Новак.