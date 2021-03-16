Выявлены миллиардные ошибки в налоговых данных промпарков

Счетная палата РФ выявила ошибки на общую сумму более 10,5 миллиарда рублей в полученных для проверки данных о налоговых платежах резидентов индустриальных промышленных парков (ИПП), говорится в материалах по итогам аудита эффективности господдержки создания промпарков.

"Согласно представленным ФНС России данным, сумма уплаченных резидентами ИПП и технопарков налоговых платежей за период 2015–2019 годов превысила 1,7 триллиона рублей, в том числе 69,4% — в федеральный бюджет, 30,6% — в консолидированный бюджет субъекта", — говорится в документах Счетной палаты. Сумма предоставленных их резидентам налоговых льгот за указанный период оценивается в 1,4% от общей суммы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

При этом аудиторы обратили внимание на большое количество неточностей в представленных данных. Так, указанные поступления за 2017-2019 годы в Красноярском крае составили 1,123 миллиарда рублей, в том числе в федеральный бюджет — 595,8 миллиона рублей, а в бюджет региона — 203,13 миллиона. Расчет содержит ошибку на 323,84 миллиона рублей. В Курганской области общие поступления за 2016-2019 годы оцениваются в 3,58 миллиарда рублей, в том числе в федеральный бюджет — 1,768 миллиарда, а в бюджет региона — 908,56 миллиона. То есть, ошибка в расчете превышает 903 миллиона рублей.

"Аналогичные ошибки выявлены при анализе информации по республикам Адыгея и Саха Якутия, Чувашской Республике, Белгородской, Ленинградской, Ростовской, Томской и Челябинской областям. Общая сумма таких ошибок — не менее 10,5 миллиарда рублей", — говорится в материалах Счётной палаты.

На федеральном уровне налоговые льготы резидентам ИПП, технопарков, и их управляющим компаниям не предусмотрены, а в регионах проверяющие насчитали 89 видов действующих для них налоговых льгот, освобождений и иных преференций. При этом контроль за применением льгот, а также за использованием других мер государственной поддержки, по сути отсутствует.

"Указанное затрудняет объективную оценку эффективности реализации рассматриваемого инструмента поддержки, а также вклада от результатов деятельности ИПП и технопарков в развитие национальной экономики", — отмечается в материалах.