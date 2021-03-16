Курс доллара: доллар по 71 стал реален 

Аналитик «Открытие Research» Анна Морина допустила, что курс доллара упадет до 71-72 рублей к середине 2021 года. Об этом пишет «Российская газета».
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин напомнил, что нефтяные цены держатся на высоком уровне благодаря намеренному сокращению нефтедобычи странами ОПЕК+. По его мнению, реальный спрос на топливо может оказаться достаточно низким.
Аналитик добавил, что из-за завышенных цен на нефть разгоняется мировая инфляция. Бабин считает, что это ставит под угрозу восстановление глобальной экономики и может ударить по нефтяному спросу.
Морина отметила, что рубль больше не привязан к нефти так сильно, как раньше, поэтому очередной обвал нефтяных цен не станет для него катастрофой. Эксперт отметила, что на российскую валюту сейчас больше влияет баланс экспорта-импорта, а также приток и отток средств нерезидентов и угроза введения санкций.
По ее мнению, если Россия избежит жестких санкций, доллар упадет до 71 рубля.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 15 марта курс доллара упал на 28,75 копейки, до 73,04 рубля. При этом в течение дня американская валюта впервые с 17 декабря прошлого года опускалась ниже 73 рублей. Евро терял 65,5 копейки и стоил 87,05 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».