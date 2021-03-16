Курс доллара: доллар по 71 стал реален 

Аналитик «Открытие Research» Анна Морина допустила, что курс доллара упадет до 71-72 рублей к середине 2021 года. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин напомнил, что нефтяные цены держатся на высоком уровне благодаря намеренному сокращению нефтедобычи странами ОПЕК+. По его мнению, реальный спрос на топливо может оказаться достаточно низким.

Аналитик добавил, что из-за завышенных цен на нефть разгоняется мировая инфляция. Бабин считает, что это ставит под угрозу восстановление глобальной экономики и может ударить по нефтяному спросу.

Морина отметила, что рубль больше не привязан к нефти так сильно, как раньше, поэтому очередной обвал нефтяных цен не станет для него катастрофой. Эксперт отметила, что на российскую валюту сейчас больше влияет баланс экспорта-импорта, а также приток и отток средств нерезидентов и угроза введения санкций.

По ее мнению, если Россия избежит жестких санкций, доллар упадет до 71 рубля.