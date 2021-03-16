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Reuters: В ФРГ задумали «выиграть время» и достроить «Севпоток-2»

Лера Букина
34 минуты назад
В связи с разногласиями с США по «Северному потоку-2» Германия собирается выиграть время и представить Вашингтону уже готовый проект. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.
ФРГ решила «выиграть время» и достроить «Севпоток-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Проект готов на 95% и может быть завершен к сентябрю, сообщают собеседники агентства.
«Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено. Там считают, что, когда трубопровод запустят, все будет выглядеть иначе (для США)», — заявил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с вопросом.
В Германии уверены, что Вашингтон настроен на переговоры по данному вопросу, чтобы найти решение, заявил еще один европейский дипломат.
В настоящий момент Вашингтон продолжает взаимодействовать с правительством Германии для прояснения санкционных рисков. Но, как заявил высокопоставленный немецкий чиновник, ФРГ пока не предложила какие-либо решения данной проблемы, а США в свою очередь не выдвигали конкретных требований.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент США Джо Байден оказался «между молотом и наковальней» из-за ситуации с газопроводом «Северный поток-2». Такое заявление сделали источники в администрации Байдена.
Экономика,Джозеф Байден,ЕС,Reuters,
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