ФРГ решила «выиграть время» и достроить «Севпоток-2»

В связи с разногласиями с США по «Северному потоку-2» Германия собирается выиграть время и представить Вашингтону уже готовый проект. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.

Проект готов на 95% и может быть завершен к сентябрю, сообщают собеседники агентства.

«Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено. Там считают, что, когда трубопровод запустят, все будет выглядеть иначе (для США)», — заявил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с вопросом.

В Германии уверены, что Вашингтон настроен на переговоры по данному вопросу, чтобы найти решение, заявил еще один европейский дипломат.

В настоящий момент Вашингтон продолжает взаимодействовать с правительством Германии для прояснения санкционных рисков. Но, как заявил высокопоставленный немецкий чиновник, ФРГ пока не предложила какие-либо решения данной проблемы, а США в свою очередь не выдвигали конкретных требований.