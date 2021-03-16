Россия запретила ввоз яблок из Белоруссии

Ввоз свежих яблок из Брестской области Белоруссии будет ограничен. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора

Там рассказали о выявлении 9 марта очередного транспортного средства, перевозившего яблоки с маркировкой о том, что они выращены в Польше, и фитосанитарным сертификатом о том, что они выращены в Брестской области, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.

«Россельхознадзор серьезно обеспокоен продолжающимися попытками ввоза в Россию из Белоруссии санкционной продукции», — сообщили в службе.

Там рассказали, что в целях недопущения этого с 17 марта будут введены ограничения на ввоз яблок, экспортируемых или произведенных в Брестской области. Они будут действовать до предоставления информации о мерах, принимаемых белорусской стороной для предотвращения подобных нарушений в будущем, и признания их эффективности Россельхознадзором.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Россельхознадзоре рассказали об изъятии в ходе проверки на Дорогомиловском рынке в Москве 114,36 килограмма санкционных сыров и 67,77 килограмма колбасы и сыровяленого мяса.