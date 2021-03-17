Счетная палата предупредила об угрозе топливного кризиса

Россия может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 года, так как сейчас отмечаются риски роста розничных цен на топливо, говорится годовом отчёте Счётной палаты

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В Счётной палате напомнили, что весной 2018 года на фоне увеличения мировых цен на нефть россияне увидели резкий рост цен на бензин. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке правительство приняло ряд мер, в том числе разработало демпферный механизм, который помог минимизировать эффект, сообщило РБК.

Этот механизм предполагает, что при высоких экспортных ценах на нефть перерабатывающие заводы получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при низких сами должны выплатить определённую сумму, которая затем поступит в бюджет

Аудиторы отметили, что в конце 2020 года и начале 2021 года стоимость нефти вновь начала расти. Власти снова приняли меры по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов, в частности, рекомендовали нефтяникам увеличить нагрузку на НПЗ для удовлетворения растущего спроса.

В то же время Счётная палата считает, что для стабилизации ситуации можно увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и скорректировать демпферный механизм.