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Счётная палата предупредила о возможном повторении топливного кризиса

Секрет Фирмыиещё 7
38 минут назад
Россия может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 года, так как сейчас отмечаются риски роста розничных цен на топливо, говорится годовом отчёте Счётной палаты.
Счетная палата предупредила об угрозе топливного кризиса
Фото: ТАССТАСС
В Счётной палате напомнили, что весной 2018 года на фоне увеличения мировых цен на нефть россияне увидели резкий рост цен на бензин. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке правительство приняло ряд мер, в том числе разработало демпферный механизм, который помог минимизировать эффект, сообщило РБК.
Этот механизм предполагает, что при высоких экспортных ценах на нефть перерабатывающие заводы получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при низких сами должны выплатить определённую сумму, которая затем поступит в бюджет
Аудиторы отметили, что в конце 2020 года и начале 2021 года стоимость нефти вновь начала расти. Власти снова приняли меры по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов, в частности, рекомендовали нефтяникам увеличить нагрузку на НПЗ для удовлетворения растущего спроса.
В то же время Счётная палата считает, что для стабилизации ситуации можно увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и скорректировать демпферный механизм.
12 марта биржевые цены на бензин АИ-92 достигли максимума за всю историю торгов. Рост связали с сезонно высоким спросом и заморозками. 16 марта стало известно, что правительство решило изменить формулу цены на бензин с 1 мая 2021 года, чтобы удержать стоимость топлива в пределах инфляции.
Экономика,Цена на нефть,Счетная палата,
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