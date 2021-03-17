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Экономическая рецессия в России завершена, считают аналитики

News.ru
2 часа назад
Аналитики Высшей школы экономики изучили динамику роста макроэкономических показателей и пришли к выводу, что рецессия в России подошла к концу.
Аналитики заявили о завершении экономической рецессии в России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Важный вывод состоит в том, что рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года, — отметили аналитики в своём докладе.
Во втором полугодии прошлого года наблюдался рост ВВП (внутренний валовый продукт) и инвестиций.
Многие российские и зарубежные эксперты отмечают, что с пандемией и её последствиями Россия справилась лучше, чем многие другие государства, однако не все согласны с мнением аналитиков ВШЭ.
Так, член комитета по недвижимости «Деловой России» Максим Лалакин в беседе с «Известиями» заявил, что главным маркером окончания рецессии стало глобальное оживление рынка недвижимости в России. Этому способствовала и льготная ипотека, и снижение ключевой ставки ЦБ.
Другой эксперт — профессор экономического факультета РУДН Людмила Шкваря — считает, что радость преждевременная: несмотря на то что в III квартале 2020 года отмечен рост инвестиций и ВВП, этот квартал традиционно наиболее активный в году в России.
Она напомнила, что уже в IV квартале темпы роста ВВП и инвестиций существенно замедлились, что не соответствует ключевым условиям окончания спада.
Ранее NEWS.ru писал, что рост расходов россиян на товары повседневного спроса в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении. Аналитики также отметили, что индекс покупательской активности (ИПА), который показывает динамику потребления товаров повседневного спроса, побил рекорд 2012 года, составив 186%.
Экономика,Экономика России,РУДН,Деловая Россия,ВШЭ,Центральный банк России,газета "Известия",
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