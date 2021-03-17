Аналитики заявили о завершении экономической рецессии в России

Аналитики Высшей школы экономики изучили динамику роста макроэкономических показателей и пришли к выводу, что рецессия в России подошла к концу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Важный вывод состоит в том, что рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года, — отметили аналитики в своём докладе.

Во втором полугодии прошлого года наблюдался рост ВВП (внутренний валовый продукт) и инвестиций.

Многие российские и зарубежные эксперты отмечают, что с пандемией и её последствиями Россия справилась лучше, чем многие другие государства, однако не все согласны с мнением аналитиков ВШЭ.

Так, член комитета по недвижимости « Деловой России » Максим Лалакин в беседе с «Известиями» заявил, что главным маркером окончания рецессии стало глобальное оживление рынка недвижимости в России. Этому способствовала и льготная ипотека, и снижение ключевой ставки ЦБ

Другой эксперт — профессор экономического факультета РУДН Людмила Шкваря — считает, что радость преждевременная: несмотря на то что в III квартале 2020 года отмечен рост инвестиций и ВВП, этот квартал традиционно наиболее активный в году в России.

Она напомнила, что уже в IV квартале темпы роста ВВП и инвестиций существенно замедлились, что не соответствует ключевым условиям окончания спада.