Счетная палата предупредила об угрозе топливного кризиса

Счетная палата в отчете о работе за 2020 год предупредила, что Россия может столкнуться с повторением топливного кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», 12 марта в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость АИ-92 увеличилась на 1,71%, до 55,75 тысячи рублей за тонну. Это стало новым историческим максимумом. Предыдущий был установлен в мае 2018 года — 55,43 тысячи. С начала текущего года АИ-92 подорожал на 12,33%.

В Счетной палате среди возможных рисков отметили повторение на рынке топлива ситуации 2018 года, которая потребовала принятия правительством России экстренных мер.

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — цитирует документ агентство.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что уже предпринят ряд шагов для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо и ведется корректировка разработанного в 2018 году демпферного механизма.

Источники издания утверждают, что демпферный механизм, в рамках которого государство компенсирует производителям часть разницы, если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше внутренних, в 2021 году может быть скорректирован по бензину, а по дизтопливу — в 2022 году. Также для стабилизации ситуации наращивается загрузка нефтеперерабатывающих заводов и растут запасы топлива.