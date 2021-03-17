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Курс доллара: назван опасный период для рубля

Елена Прошина
1 час назад
Экономист из СПбГУ Александр Казанский считает, что курс доллара может пойти в рост в период с начала мая до середины июня. Об этом сообщает «Прайм».
Курс доллара: назван опасный период для рубля
Фото: ТАССТАСС
По мнению эксперта, против рубля сыграют восстановление уровня нефтедобычи в ОПЕК+, третья волна пандемии, растущая в России инфляция, просроченные кредиты малого бизнеса и физических лиц (и, как следствие, сокращение объемов кредитования).
Еще один негативный фактор - проблемы в строительной отрасли, которая должна была тянуть российскую экономику. Казанский заявил, что эффект от госпрограммы льготной ипотеки сойдет на нет из-за роста цен на жилье. В итоге спрос сократится, в регионах появятся недострои и долгострои.
Экономист подчеркнул, что пока рубль поддерживает дорогая нефть, интерес инвесторов к рисковым активам и американская денежно-кредитная политика.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 16 марта курс доллара падал на 4,75 копейки, до 72,76 рубля. Евро потерял сразу 33,5 копейки и стоил 86,55 рубля.
При этом цены на нефть Brent 16 марта падали на 0,9 процента - до 68,26 доллара за бочку.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Александр Казанский,Московская биржа,
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