Курс доллара: назван опасный период для рубля

Экономист из СПбГУ Александр Казанский считает, что курс доллара может пойти в рост в период с начала мая до середины июня. Об этом сообщает «Прайм».

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По мнению эксперта, против рубля сыграют восстановление уровня нефтедобычи в ОПЕК+, третья волна пандемии, растущая в России инфляция, просроченные кредиты малого бизнеса и физических лиц (и, как следствие, сокращение объемов кредитования).

Еще один негативный фактор - проблемы в строительной отрасли, которая должна была тянуть российскую экономику. Казанский заявил, что эффект от госпрограммы льготной ипотеки сойдет на нет из-за роста цен на жилье. В итоге спрос сократится, в регионах появятся недострои и долгострои.

Экономист подчеркнул, что пока рубль поддерживает дорогая нефть, интерес инвесторов к рисковым активам и американская денежно-кредитная политика.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 16 марта курс доллара падал на 4,75 копейки, до 72,76 рубля. Евро потерял сразу 33,5 копейки и стоил 86,55 рубля.