Укладка «Северного потока-2» возобновится в конце марта 

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В конце марта ожидается присоединение судна-трубоукладчика «Академик Черский» к строительству «Северного потока-2» в Дании. Он продолжит работы до конца сентября, сообщает «Прайм» со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA).

«Академик Черский» будет укладывать первую ветку «Северного потока-2» (Line A). Трубоукладчик «Фортуна», в свою очередь, уже начал строительство второй ветки газопровода (Line B).

«Планируется, что укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2021 года», — заявил регулятор.

Напомним, в начале марта стало известно, что немецкая компания Uniper остановила финансирование проекта «Северный поток-2».