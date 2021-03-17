Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.06
$
73.20
87.05
87.20
Прогноз
22.03 – 29.03
$
72.50
86.49
Индексы и котировки Brent
67.51
–0.10 Золото
1734.89
–0.02 РТС
1552.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.03
1.1908
–0.0182
02.03
1.2089
14.03
05.03
19.02

Укладка «Северного потока-2» возобновится в конце марта 

Лера Букина 1 час назад
Укладка «Северного потока-2» возобновится в конце марта
Фото: globallookpress.com
В конце марта ожидается присоединение судна-трубоукладчика «Академик Черский» к строительству «Северного потока-2» в Дании. Он продолжит работы до конца сентября, сообщает «Прайм» со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA).
«Академик Черский» будет укладывать первую ветку «Северного потока-2» (Line A). Трубоукладчик «Фортуна», в свою очередь, уже начал строительство второй ветки газопровода (Line B).

«Планируется, что укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2021 года», — заявил регулятор.

Напомним, в начале марта стало известно, что немецкая компания Uniper остановила финансирование проекта «Северный поток-2».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в США планируют ввести новые санкции против «Северного потока-2», если удастся выявить дополнительные причастные к его строительству лица.
Видео дня. Пособие на детей от 3 до 7 лет будет рассчитываться по-новому
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение