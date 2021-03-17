Суммарный объем денежных переводов физлиц из России сократился до четырехлетнего минимума, составив по итогам 2020 года $40,1 млрд, пишет
«Коммерсант» со ссылкой на опубликованные 16 марта данные ЦБ
. Отмечается, что данный показатель на 3,8% меньше результатов предыдущего года.
Объемы сокращаются второй год подряд после их максимального притока в $4 млрд в 2018 году.
Наименьшее число переводов производилось во втором квартале, когда были введены жесткие ограничительные меры — $8,7 млрд, в остальные кварталы объем переводов достигал $10,2–10,8 млрд. Стоит указать, что в 2016 году объем переводов оценивался в $35,9 млрд.
Что касается динамики переводов, то она различалась в зависимости от направления. Так, объем переводов в страны СНГ в 2020 году сократился на 14,4%, до $11,0 млрд, в страны дальнего зарубежья он увеличился на 0,9%, до $29,1 млрд.
Вероятно, падение объемов обусловлено отъездом мигрантов на фоне пандемии, предположила руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.
Рынок переводов исторически измеряется в американской валюте, в этой связи присутствует эффект обесценивания рубля, говорит директор системы денежных переводов «Золотая корона» Иван Ситнов
.
Отмечается, что на ситуацию также повлияло ограничение возможности трансграничных переводов на фоне протестов после объявления итогов парламентских выборов в Киргизии.
У экспертов позитивные прогнозы на 2021 год. В «Золотой короне» полагают, что в текущем году ожидается частичное восстановление спроса и объема переводов. Однако там подчеркнули, что на ситуацию будут влиять политические решения, которые связаны с допуском в страну иностранных работников.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Банк России решил нарастить долю переводов в Системе быстрых платежей до 25%.