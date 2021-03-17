Суммарный объем денежных переводов физлиц из России сократился до четырехлетнего минимума, составив по итогам 2020 года $40,1 млрд, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опубликованные 16 марта данные ЦБ . Отмечается, что данный показатель на 3,8% меньше результатов предыдущего года.

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Объемы сокращаются второй год подряд после их максимального притока в $4 млрд в 2018 году.

Наименьшее число переводов производилось во втором квартале, когда были введены жесткие ограничительные меры — $8,7 млрд, в остальные кварталы объем переводов достигал $10,2–10,8 млрд. Стоит указать, что в 2016 году объем переводов оценивался в $35,9 млрд.

Что касается динамики переводов, то она различалась в зависимости от направления. Так, объем переводов в страны СНГ в 2020 году сократился на 14,4%, до $11,0 млрд, в страны дальнего зарубежья он увеличился на 0,9%, до $29,1 млрд.

Вероятно, падение объемов обусловлено отъездом мигрантов на фоне пандемии, предположила руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.

Рынок переводов исторически измеряется в американской валюте, в этой связи присутствует эффект обесценивания рубля, говорит директор системы денежных переводов «Золотая корона» Иван Ситнов

Отмечается, что на ситуацию также повлияло ограничение возможности трансграничных переводов на фоне протестов после объявления итогов парламентских выборов в Киргизии.

У экспертов позитивные прогнозы на 2021 год. В «Золотой короне» полагают, что в текущем году ожидается частичное восстановление спроса и объема переводов. Однако там подчеркнули, что на ситуацию будут влиять политические решения, которые связаны с допуском в страну иностранных работников.