Самая дешевая рыба в России станет дороже

Крупные рыбодобытчики могут отказаться от вылова сардины иваси, самой дешевой в России рыбы, поскольку этот бизнес может оказаться нерентабельным в следующем году, пишет РБК.

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О рисках «крупномасштабных сбоев» в промысле сардины иваси и «значительном» увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции предупредили дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко», которые входят в группу «Сигма Марин Технолоджи».

Сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Речь идет о судах, добывающих рыбу по российским квотам, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах.

Так, в конце прошлого года правительство приняло постановление, согласно которому до 1 января 2022 года все суда, произведенные или приобретенные за пределами Евразийского экономического союза и занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне России, должны пройти таможенное декларирование. В противном случае они потеряют право на добычу рыбы по российским квотам.

Сейчас сардина иваси — самая дешевая рыба в России. Так, на один килограмм с доставкой до порта Владивостока стоит у рыбаков, по словам Рекасова, 40-45 рублей.