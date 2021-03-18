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Курс доллара: рост рубля оказался сезонным 

Елена Прошина 1 час назад
Курс доллара: рост рубля оказался сезонным
Фото: ТАСС
Специалист по финансам, доцент РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что курс доллара в ближайшее время может перейти к росту. Об этом сообщает Russia Today.
В предыдущие несколько дней доллар падал до минимального за последние месяцы значения в 72 с небольшим рубля.
По мнению Твердохлеба, это не тенденция, а сезонное снижение американской валюты. Он рассказал, что подобные колебания происходят каждый год в конце зимы — начале весны, связаны они с завершением первого квартала и сдачей отчетности, а также квартальными выплатами крупных налогоплательщиков.
Эксперт добавил, что в то же время на российскую валюту продолжают влиять внешние факторы, к примеру, снижение или нарастание санкционной угрозы.
По его словам, серьезных процессов, способных радикально повлиять на рубль, сейчас нет. Российская валюта, скорее всего, немного подешевеет и останется достаточно стабильной в течение всего 2021 года, заключил Твердохлеб.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 17 марта курс доллара взлетел на 1,14 рубля, до 73,99 рубля. Евро подскочил на 1,52 рубля и стоил 88,27 рубля.
Рубль начал дешеветь после заявлений президента США Джо Байдена о России и президенте Владимире Путине.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Экономика , Джозеф Байден , Владимир Путин , Московская биржа , РАНХиГС
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