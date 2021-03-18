Курс доллара: рост рубля оказался сезонным 

Специалист по финансам, доцент РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что курс доллара в ближайшее время может перейти к росту. Об этом сообщает Russia Today.

В предыдущие несколько дней доллар падал до минимального за последние месяцы значения в 72 с небольшим рубля.

По мнению Твердохлеба, это не тенденция, а сезонное снижение американской валюты. Он рассказал, что подобные колебания происходят каждый год в конце зимы — начале весны, связаны они с завершением первого квартала и сдачей отчетности, а также квартальными выплатами крупных налогоплательщиков.

Эксперт добавил, что в то же время на российскую валюту продолжают влиять внешние факторы, к примеру, снижение или нарастание санкционной угрозы.

По его словам, серьезных процессов, способных радикально повлиять на рубль, сейчас нет. Российская валюта, скорее всего, немного подешевеет и останется достаточно стабильной в течение всего 2021 года, заключил Твердохлеб.