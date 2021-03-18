Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.10
88.21
88.40
Прогноз
22.03 – 29.03
$
72.50
86.49
Индексы и котировки Brent
65.34
–1.89 Золото
1724.97
+0.11 РТС
1493.66
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.03
1.1923
–0.0139
03.03
1.2062
15.03
07.03
21.02

Европа отказалась замечать рост цен 

Lenta.ru 30 минут назад
Европа отказалась замечать рост цен
Фото: @christinelagarde
Европейский центробанк (ЕЦБ) не будет реагировать на данные об инфляции и изменять в соответствии с ними собственную политику, заявила глава регулятора Кристин Лагард, которую цитирует CNBC.
Таким образом, руководство ЕЦБ отказалось замечать данные о рекордном за последний год росте цен в еврозоне. Согласно январским данным, инфляция в годовом выражении составила 0,9 процента. С поправкой на сезонность и без учета энергоносителей и некоторые виды продуктов питания инфляция составила 1,4 процента — против 0,2 процента в декабре.
Показатели приближаются к целевому уровню ЕЦБ в два процента годовых, но пока еще далеки от его достижения. Ввиду этого, по словам Лагард, регулятору не следует менять денежно-кредитную политику и повышать ставку в расчете затормозить рост цен и избежать перегрева экономики.
Напротив, в ближайшее время ЕЦБ ускорит темпы покупки облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE). Это приведет к росту их цен и снижению доходностей, что станет ориентиром для ставок по другим долговым обязательствам, номинированным в евро. Общий объем программы, рассчитанной до марта 2022 года, составит 1,85 триллиона евро.
По словам Лагард, ЕЦБ не допустит, чтобы статистические данные, такие как уровень инфляции или доходности, «шли на шаг впереди экономического развития» и мешали ему.
Видео дня. Какие варианты перепланировки лишат квартиры
Последние новости
Путин ответил Байдену фразой «кто как обзывается, тот так и называется» Путин ответил Байдену фразой «кто как обзывается, тот так и называется» Кремль отправил полк имени Кадырова в суд после обращения к Путину Кремль отправил полк имени Кадырова в суд после обращения к Путину Тихановская заявила о запуске голосования за переговоры с Лукашенко Тихановская заявила о запуске голосования за переговоры с Лукашенко
Комментарии
Экономика , Кристин Лагард , ЕЦБ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение