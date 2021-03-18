COVID-19 обошелся Франции более чем в €160 млрд 

Кризис в области здравоохранения в прошлом году обошелся Франции более чем в €160 миллиардов, об этом 17 марта в интервью BFMTV заявил Государственный секретарь по делам государственной службы при министре государственных счетов Оливье Дюссо, подчеркнув, что эта цифра «не является окончательной».

«Суммарно потери доходов и расходов, которые [государство] понесло, чтобы справиться с кризисом, будь то [расходы] для государства, для социального обеспечения, на медицинское страхования, … могут оцениваться примерно от 160 до 170 миллиардов евро».

«Эта цифра не является окончательной, поскольку мы все еще находимся в эпидемическом кризисе и кризисе в области здравоохранения».

Ольвье Дюссо

Он уточнил, что в этом году будут новые расходов, связанных с кризисом, в том числе на вакцинацию и пособия по безработице.