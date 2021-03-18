Байден задумался о новых санкциях против «Северного потока – 2»

По информации агентства, также в предложенном администрацией Байдена списке может оказаться страховая компания, оказывающая услуги в рамках проекта, и ряд других фирм, которые сотрудничают с судами, прокладывающими трубопровод в Балтийском море.

«Северный поток - 2», как сообщал «Рамблер», — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы.