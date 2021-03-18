Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Байден задумался о новых санкциях против «Северного потока – 2»

Вероника Полынина
2 часа назад
Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых санкций в отношении проекта «Северный поток – 2», сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Байден задумался о новых санкциях против «Северного потока – 2»
Фото: ТАССТАСС
Под санкции может попасть компания Nord Stream AG – оператор газопровода «Северный поток – 2».
По информации агентства, также в предложенном администрацией Байдена списке может оказаться страховая компания, оказывающая услуги в рамках проекта, и ряд других фирм, которые сотрудничают с судами, прокладывающими трубопровод в Балтийском море.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, которые участвуют в строительства газопровода «Северный поток - 2», прекратили работу. Ранее Блинкен заявлял, что США рассматривают возможность применения дополнительных односторонних санкций в отношении участников проекта «Северный поток - 2».
«Северный поток - 2», как сообщал «Рамблер», — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы.
Экономика,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Bloomberg,ИТАР-ТАСС,
63
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители